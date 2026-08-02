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Боселли не попал в заявку "Краснодара" на игру против "Факела"

Нападающий пропустит второй тур РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее футбольный клуб "Краснодар" опубликовал стартовый состав на матч против воронежского "Факела" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. В заявку команды не попал нападающий Хуан Боселли.

Напомним, уругваец получил повреждение в первом туре чемпионата с "Рубином". Футболисту "быков" разбили нос после удара локтем.

Краснодарцы примут на своем поле "Факел" сегодня, 2 августа. Начало игры в 18:15 по московскому времени.

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