Ранее футбольный клуб "Краснодар" опубликовал стартовый состав на матч против воронежского "Факела" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. В заявку команды не попал нападающий Хуан Боселли.
Напомним, уругваец получил повреждение в первом туре чемпионата с "Рубином". Футболисту "быков" разбили нос после удара локтем.
Краснодарцы примут на своем поле "Факел" сегодня, 2 августа. Начало игры в 18:15 по московскому времени.
Боселли не попал в заявку "Краснодара" на игру против "Факела"
Нападающий пропустит второй тур РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"