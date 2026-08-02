"Краснодар" и "Факел" объявили составы на центральный матч 2-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Факела".
"Краснодар" и "Факел" встретятся в матче 2-го тура РПЛ сегодня, 2 августа. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и начнется в 18:15 по московскому времени. Главный арбитр встречи - Станислав Матвеев.
"Быки" стартовали в чемпионате с волевой победы в Казани над "Рубином" (3:1). Воронежская команда в первом туре проиграла у себя дома махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2.