Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 2 0 2
Зенит2 тайм
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Волга Ул
0 - 2 0 2
Челябинск2 тайм
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, уступив тульскому "Арсеналу"

Тульский "Арсенал" обыграл дома московское "Торпедо" в 4-м туре Первой лиги (1:0).
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Защитник Даниил Пенчиков отличился на 38-й минуте и принес хозяевам поля победу. В концовке гости могли сравнять счет после удара форварда Мамаду Камары, однако мяч попал в перекладину.

Таким образом черно-белые потерпели первое поражение в этом чемпионате.

Первая лига

4 тур

Гол: Пенчиков, 38.

"Арсенал" Тула: Мелихов, Гоцук, Кармаев (Плотников, 62), Пенчиков, Енин, Раздорских, Брнович (Жамалетдинов, 86), Шамкин, Глушков (Исаенко, 86), Горбунов (Давидян, 74), Магомедов (Мелекесцев, 73).

"Торпедо": Солдатенко, Бозов (Роганович, 46), Бородин, Корнюшин, Шевченко, Погосов (Аджибона, 75), Москвичёв (Орехов, 8), Галоян (Цыпченко, 60), Берковский (Апеков, 46), Камара, Каштанов.

Предупреждения: Орехов, 59, Бородин, 67, Апеков, 80, Шамкин, 81, Аджибона, 89, Цыпченко, 90+5.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится