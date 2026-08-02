"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, уступив тульскому "Арсеналу"

Фото: ФК "Арсенал" Тула

Защитник Даниил Пенчиков отличился на 38-й минуте и принес хозяевам поля победу. В концовке гости могли сравнять счет после удара форварда Мамаду Камары, однако мяч попал в перекладину.Таким образом черно-белые потерпели первое поражение в этом чемпионате.: Пенчиков, 38.: Мелихов, Гоцук, Кармаев (Плотников, 62), Пенчиков, Енин, Раздорских, Брнович (Жамалетдинов, 86), Шамкин, Глушков (Исаенко, 86), Горбунов (Давидян, 74), Магомедов (Мелекесцев, 73).: Солдатенко, Бозов (Роганович, 46), Бородин, Корнюшин, Шевченко, Погосов (Аджибона, 75), Москвичёв (Орехов, 8), Галоян (Цыпченко, 60), Берковский (Апеков, 46), Камара, Каштанов.: Орехов, 59, Бородин, 67, Апеков, 80, Шамкин, 81, Аджибона, 89, Цыпченко, 90+5.