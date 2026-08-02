В эти минуты проходит матч между "Оренбургом" и "Зенитом" в рамках 2-го тура РПЛ. Игра проходит на стадионе "Газовик" в Оренбурге, на данный момент счет 3:0 в пользу гостей. Все три мяча записал на свой счет нападающий Максим Глушенков.
"А можно как-то отменить Глушенкова в матчах против нас?" - отреагировала пресс-служба оренбуржцев на хет-трик форварда петербургской команды.
Отметим, всего в активе Глушенкова 13 забитых голов в 4 встречах против "Оренбурга".
"Оренбург": а можно как-то отменить Глушенкова в матчах против нас?
В клубе отреагировали на результативность нападающего "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"