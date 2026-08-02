"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в чемпионате Китая. До зоны вылета 4 очка

"Шанхай Шэньхуа" уступил в гостях "Ляонин Тежэнь" в матче китайской Суперлиги (1:3).

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Завершился матч 21-го тура чемпионата Китая, в котором "Ляонин Тежэнь" принимал на своем поле "Шанхай Шэньхуа". Команда российского главного тренера Леонида Слуцкого потерпела поражение со счетом 1:3.



Отметим, "Шанхай Шэньхуа" уступил в третьей встрече кряду и занимает 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Подопечные Слуцкого набрали 19 очков в 20 играх. От зоны вылета их отделяет на данный момент четыре балла.



Напомним, из-за коррупционного скандала "Шанхай Шэньхуа" начинал сезон со штрафом в 10 очков.