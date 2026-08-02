"Зенит" разгромил "Оренбург" благодаря хет-трику Глушенкова

Нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик и принес петербуржцам гостевую победу.
Команда Сергея Семака одержала вторую победу на старте РПЛ. Напомним, ранее сине-бело-голубые разгромили на выезде "Акрон" (5:0).
Чемпионат России
2 тур
Голы: Глушенков, 6, 58, 66.
"Оренбург": Рудаков, Ведерников (Ценов, 46), Татаев (Касимов, 65), Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла (Бош, 78), Рыбчинский (Жезус, 65), Куль, Касаджиков (Голыбин, 61), Гузина.
"Зенит": Адамов, Нино (Андраде, 69), Вега (Дуглас Сантос, 46), Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон (Луис Энрике, 69), Мантуан, Глушенков, Педро (Мостовой, 84), Соболев (Фелипе Аугусто, 84).
Предупреждения: Татаев, 21, Вега, 23, Касаджиков, 25, Паласиос, 76.