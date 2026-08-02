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"Зенит" разгромил "Оренбург" благодаря хет-трику Глушенкова

"Зенит" одержал крупную победу в гостях над "Оренбургом" во 2-м туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик и принес петербуржцам гостевую победу.

Команда Сергея Семака одержала вторую победу на старте РПЛ. Напомним, ранее сине-бело-голубые разгромили на выезде "Акрон" (5:0).

Чемпионат России

2 тур

Голы: Глушенков, 6, 58, 66.

"Оренбург": Рудаков, Ведерников (Ценов, 46), Татаев (Касимов, 65), Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла (Бош, 78), Рыбчинский (Жезус, 65), Куль, Касаджиков (Голыбин, 61), Гузина.

"Зенит": Адамов, Нино (Андраде, 69), Вега (Дуглас Сантос, 46), Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон (Луис Энрике, 69), Мантуан, Глушенков, Педро (Мостовой, 84), Соболев (Фелипе Аугусто, 84).

Предупреждения: Татаев, 21, Вега, 23, Касаджиков, 25, Паласиос, 76.

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