Голы нападающих Рамазана Гаджимурадова и Матвея Урванцева принесли гостям уверенную победу.
Таким образом челябинская команда прервала серию из двух поражений подряд на старте чемпионата и набрала шесть очков.
Первая лига
4 тур
Голы: Гаджимурадов, 19, Урванцев, 29.
"Волга": Бабурин, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко (Новиков, 46), Ковалёв (Рахманов, 67), Костин (Касьянов, 81), Багателия (Д. Степанов, 46), Саплинов, Фольмер, Никитин, Яковлев (Шагиахметов, 68).
"Челябинск": Переверзев, Кочиев (Байтуков, 53), Лысцов, Бердников, Левин, Макаров, Кертанов (Бем, 76), Гаджимурадов, Сафронов (Покотыло, 76), Урванцев (Самойлов, 76), Каменщиков (Н'Диайе, 53).
Предупреждения: Сафронов, 56, Рахманов, 86.
"Челябинск" уверенно обыграл в гостях ульяновскую "Волгу"
"Волга" проиграла на своем поле "Челябинску" в 4-м туре Первой лиги (0:2).
Фото: ФК "Челябинск"