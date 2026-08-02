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"Челябинск" уверенно обыграл в гостях ульяновскую "Волгу"

"Волга" проиграла на своем поле "Челябинску" в 4-м туре Первой лиги (0:2).
Фото: ФК "Челябинск"
Голы нападающих Рамазана Гаджимурадова и Матвея Урванцева принесли гостям уверенную победу.

Таким образом челябинская команда прервала серию из двух поражений подряд на старте чемпионата и набрала шесть очков.

Первая лига

4 тур

Голы: Гаджимурадов, 19, Урванцев, 29.

"Волга": Бабурин, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко (Новиков, 46), Ковалёв (Рахманов, 67), Костин (Касьянов, 81), Багателия (Д. Степанов, 46), Саплинов, Фольмер, Никитин, Яковлев (Шагиахметов, 68).

"Челябинск": Переверзев, Кочиев (Байтуков, 53), Лысцов, Бердников, Левин, Макаров, Кертанов (Бем, 76), Гаджимурадов, Сафронов (Покотыло, 76), Урванцев (Самойлов, 76), Каменщиков (Н'Диайе, 53).

Предупреждения: Сафронов, 56, Рахманов, 86.

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