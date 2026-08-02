- Когда Глушенков забивал третий гол, я не знаю, как там мяч мог пролететь через такой частокол ног! Но пролетел. И он пробил слабо. Это говорит о том, что у "Оренбурга" очень плохая оборона.
Один из мячей Глушенкова, когда он забил с левой ноги под верхнюю перекладину, мне очень понравился. Он забивной товарищ и стремится все время угрожать воротам соперника - хорошее качество для игрока атаки. Закономерная победа "Зенита", а "Оренбург" пока не проявил себя никак.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев прокомментировал победу "Зенита" над "Оренбургом"
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел для Rusfootball.info итоги матча "Зенита" с "Оренбургом" во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"