Раскрыт следующий трансферный приоритет "Реала" - источник

Мадридский "Реал" продолжает работу над усилением состава и рассматривает возможность приобретения полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Фото: Getty Images

Как сообщает talkSPORT, испанский клуб готов выйти на переговоры по трансферу аргентинца. По данным источника, руководство лондонского клуба готово изучить предложения по игроку. При этом "Челси" рассчитывает выручить за чемпиона мира около 120 миллионов фунтов стерлингов.



Отмечается, что сам Фернандес заинтересован в переходе в мадридскую команду.



Этим летом "Реал" уже оформил несколько заметных сделок. Ранее состав клуба пополнили защитник сборной Испании Марк Кукурелья и французский защитник Ибраима Конате. Главным тренером "сливочных" недавно стал Жозе Моуринью.

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