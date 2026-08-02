"Ведутся переговоры с некоторыми клубами". Агент Головина - о возможном уходе из "Монако"

"Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии.
Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации", - сказал агент.
Ранее в это летнее трансферное окно в СМИ появилась информация об интересе к 30-летнему полузащитнику сборной России Александру Головину со стороны петербургского "Зенита", а также ряда клубов из Саудовской Аравии. По данным французской прессы, вариант с чемпионатом Саудовской Аравии является приоритетным для атакующего полузащитника "Монако".
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 18 миллионов евро. Действующий контракт Головина с "монегасками" рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Sport24