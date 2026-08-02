"Ведутся переговоры с некоторыми клубами". Агент Головина - о возможном уходе из "Монако"

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о будущем игрока.

Фото: Global Look Press

"Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии.