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"Ведутся переговоры с некоторыми клубами". Агент Головина - о возможном уходе из "Монако"

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о будущем игрока.
Фото: Global Look Press
"Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии.

Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации", - сказал агент.

Ранее в это летнее трансферное окно в СМИ появилась информация об интересе к 30-летнему полузащитнику сборной России Александру Головину со стороны петербургского "Зенита", а также ряда клубов из Саудовской Аравии. По данным французской прессы, вариант с чемпионатом Саудовской Аравии является приоритетным для атакующего полузащитника "Монако".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 18 миллионов евро. Действующий контракт Головина с "монегасками" рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Sport24

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