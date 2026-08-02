- Заканчивался матч для "Краснодара" нелегко, но на самом деле все было просто: краснодарцы играли с достаточно большим преимуществом, и никакими проблемами там и не пахло. Но вдруг ближе к концу два гола в течение пяти минут.
- Расслабился "Краснодар"?
- Конечно, а это всегда наказуемо. Немножко расслабился - можешь мяч получить.
- Что скажете об игре Кривцова?
- Он играет с настроением. Мастерство и класс у него были и раньше, а сейчас у него появилась обязанность заменить Сперцяна, ему эта шапка по размеру, и он с удовольствием исполняет эту роль.
Непомнящий: у Кривцова появилась обязанность заменить Сперцяна, и он с удовольствием исполняет эту роль
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Факелом" в матче второго тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"