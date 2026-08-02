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Стали известны составы "Ахмата" и "Спартака" на заключительный матч 2-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Ахмата" и "Спартака" определились со стартовыми составами на очную игру.


"Ахмат" и "Спартак" встретятся в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 2 августа. Матч пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Антона Фролова.

В первом туре грозненская команда сыграла на выезде вничью со столичным "Локомотивом" (1:1). Красно-белые на старте чемпионата разгромили дома дебютанта лиги "Родину" со счетом 3:0.

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