- Что произошло во втором тайме? Почему были пропущены два гола?
- Потеряли концентрацию, так нельзя.
- Как проходит ваша адаптация?
- Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу. Нужно прибавлять.
- Что скажете о Кривцове? Новый лидер "Краснодара", можно сказать.
- Ну, конечно. Никита в прайме.
Rusfootball.info
Воробьёв объяснил, почему "Краснодар" пропустил два мяча в концовке
Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после матча 2-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"