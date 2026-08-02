Воробьёв объяснил, почему "Краснодар" пропустил два мяча в концовке

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после матча 2-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:2).

Фото: ФК "Краснодар"

- Что произошло во втором тайме? Почему были пропущены два гола?



- Потеряли концентрацию, так нельзя.



- Как проходит ваша адаптация?



- Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу. Нужно прибавлять.



- Что скажете о Кривцове? Новый лидер "Краснодара", можно сказать.



- Ну, конечно. Никита в прайме.



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Факел