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Воробьёв объяснил, почему "Краснодар" пропустил два мяча в концовке

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после матча 2-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"
- Что произошло во втором тайме? Почему были пропущены два гола?

- Потеряли концентрацию, так нельзя.

- Как проходит ваша адаптация?

- Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу. Нужно прибавлять.

- Что скажете о Кривцове? Новый лидер "Краснодара", можно сказать.

- Ну, конечно. Никита в прайме.

Rusfootball.info

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