Гендиректор "Факела": хотим остаться в РПЛ любой ценой

Гендиректор "Факела" Дмитрий Кондратов высказался после матча 2-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:3).

Фото: ФК "Краснодар"

- Не обидно, что "Факел" списывают со счетом и называют главным кандидатом на вылет?



- Никак не отношусь к этому. Меня и в предыдущем клубе постоянно списывали. Будем бороться, биться. Если будем проводить матчи как сегодня второй тайм, то будет приятнее. Весь второй тайм сегодня был хорош. Нам нужно время. Другой уровень, другие скорости. Надеюсь, будем так играть каждый матч.



- Какая цель глобально? Чего хотите от этого сезона?



- Хочу остаться в Премьер-лиге. Любой ценой. Даже через стыки, - передаёт слова Кондратова корреспондент Rusfootball.info.

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Краснодар