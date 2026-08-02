- Что произошло во втором тайме, когда "Факел" забил два мяча?
- Немного расслабились. Думали, что игра сделана. Не забили свой четвёртый мяч. Так бывает, когда можно пропустить нелепые голы. Нужно отдать должное и "Факелу".
- Как оцените свое состояние и готовы ли проводить матчи полностью? В обеих встречах нового сезона вы выходили со скамейки.
- Думаю, что в ближайшее время буду на 100% готов. Чем больше буду играть, тем быстрее буду набирать форму. Все зависит от главного тренера.
- На что способен "Краснодар" в этом сезоне после ухода Сперцяна?
- Все знают, что такое "Краснодар". Эта команда не зависит от одного игрока. Всегда борется за самые высокие места в лиге. Это единственная команда, кроме "Зенита", которая за последние восемь лет становилась чемпионом.
Rusfootball.info
Оздоев: немного расслабились в конце матча. Думали, что игра уже сделана
Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев пообщался с журналистами после встречи 2-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"