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Оздоев: немного расслабились в конце матча. Думали, что игра уже сделана

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев пообщался с журналистами после встречи 2-го тура чемпионата России с "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"
- Что произошло во втором тайме, когда "Факел" забил два мяча?

- Немного расслабились. Думали, что игра сделана. Не забили свой четвёртый мяч. Так бывает, когда можно пропустить нелепые голы. Нужно отдать должное и "Факелу".

- Как оцените свое состояние и готовы ли проводить матчи полностью? В обеих встречах нового сезона вы выходили со скамейки.

- Думаю, что в ближайшее время буду на 100% готов. Чем больше буду играть, тем быстрее буду набирать форму. Все зависит от главного тренера.

- На что способен "Краснодар" в этом сезоне после ухода Сперцяна?

- Все знают, что такое "Краснодар". Эта команда не зависит от одного игрока. Всегда борется за самые высокие места в лиге. Это единственная команда, кроме "Зенита", которая за последние восемь лет становилась чемпионом.

Rusfootball.info

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