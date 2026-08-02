"Глушенкову легко дались голы". Тренер "Оренбурга" - о поражении от "Зенита"

Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека, а потом еще один со стандарта. Глушенкову легко дались голы.
Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч", - сказал Ахметзянов.
Сегодня, 2 августа, состоялся матч между "Оренбургом" и "Зенитом" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3. Хет-трик на свой счет записал нападающий гостей Максим Глушенков.
В первом туре чемпионата 2026/2027 команда Ильдара Ахметзянова одержала волевую победу у себя дома над "Ростовом" (2:1).
Источник: "Матч ТВ"