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"Глушенкову легко дались голы". Тренер "Оренбурга" - о поражении от "Зенита"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение "Зениту" во 2-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Оренбург"
"Сам матч был проигран легко.

Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека, а потом еще один со стандарта. Глушенкову легко дались голы.

Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч", - сказал Ахметзянов.

Сегодня, 2 августа, состоялся матч между "Оренбургом" и "Зенитом" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3. Хет-трик на свой счет записал нападающий гостей Максим Глушенков.

В первом туре чемпионата 2026/2027 команда Ильдара Ахметзянова одержала волевую победу у себя дома над "Ростовом" (2:1).

Источник: "Матч ТВ"

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