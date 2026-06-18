"Крылья Советов" продлили контракт с Рассказовым

Защитник Николай Рассказов продолжит выступать за "Крылья Советов". Самарский клуб сообщил о продлении контракта с футболистом.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Новое соглашение между сторонами будет действовать до завершения сезона-2027/28. В клубе пожелали футболисту новых успехов и ярких игр в составе команды.



Рассказов защищает цвета волжан с начала 2023 года, когда перебрался в команду в зимнее трансферное окно. За время выступлений в составе самарцев защитник принял участие в 110 матчах. На его счету четыре забитых мяча и 14 ассистов на партнёров.