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"Крылья Советов" продлили контракт с Рассказовым

Защитник Николай Рассказов продолжит выступать за "Крылья Советов". Самарский клуб сообщил о продлении контракта с футболистом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Новое соглашение между сторонами будет действовать до завершения сезона-2027/28. В клубе пожелали футболисту новых успехов и ярких игр в составе команды.

Рассказов защищает цвета волжан с начала 2023 года, когда перебрался в команду в зимнее трансферное окно. За время выступлений в составе самарцев защитник принял участие в 110 матчах. На его счету четыре забитых мяча и 14 ассистов на партнёров.

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