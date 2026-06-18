По информации источника, "Краснодар" серьезно рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.
Ранее в прессе сообщалось, что ростовчане могут арендовать вратаря "быков" Даниила Голикова. Аренда может стать частью будущей сделки по переходу Уткина.
Уткин - воспитанник академии "Краснодара". Он выступал за команду до 2022 года. Первую часть минушего сезона 26-летний хавбек провел в аренде в калининградской "Балтике", а весной играл за московское "Торпедо". На его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 13 матчах Первой лиги.
Источник: "СЭ"
"Краснодар" может вернуть Уткина
Полузащитник "Ростова" может вернуться в родной клуб.
Фото: ФК "Ростов"