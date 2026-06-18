В "Динамо" отреагировали на информацию об интересе к вратарю "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

"Интерес " Динамо " к Латышонку? Ничего не могу сказать на этот счет. Это игрок " Зенита ", - приводит слова Пивоваров Metaratings

Евгений Латышонок перешел в "Зенит" летом 2024 года из калининградской "Балтики". Действующий контракт 27-летнего игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2028-го. В составе сине-бело-голубых голкипер провел 41 матч. В прошедвем сезоне Латышонок принял участие в 4 играх РПЛ и 9 встречах за команду в Кубке России, пропустил 12 мячей и 5 раз оставил ворота "сухими".