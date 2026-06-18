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"Локомотив" согласовал условия контракта с игроком "Ростова" - источник

"Локомотив" продолжает работу над возможным переходом полузащитника "Ростова" Алексея Миронова.
Фото: ФК "Ростов"
По информации "Чемпионата", московский клуб уже обсудил с футболистом условия личного контракта. Источник утверждает, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов рассматривает Миронова в качестве замены Артёму Карпукасу, который близок к переходу в "Зенит".

При этом сделка по хавбеку ростовчан напрямую зависит от продажи Карпукаса. Как отмечается, сейчас у "Локомотива" нет средств для оформления трансфера без исходящего перехода.

В прошлом сезоне Миронов сыграл более 30 матчей во всех турнирах. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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