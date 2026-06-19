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Квеквескири отметил внимание общественности к вратарю Кабо-Верде Возинье

Бывший полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири поделился мнением о выступлении сборной Кабо-Верде и, в частности, вратаря команды Возиньи в матче со сборной Испании.
Фото: Getty Images
В первом туре группового этапа чемпионата мира дебютант турнира Кабо-Верде сыграл вничью 0:0 с Испанией. По мнению Квеквескири, это здорово, что Возинья в свои 40 лет стал известен на весь мир.

"О Возинье говорит весь мир, и это здорово. Так бывает, что человек в 40 лет проводит матч всей жизни, резко становится медийной личностью.

Футбол имеет колоссальную силу, это спорт номер один", — передаёт слова Квеквескири "Матч ТВ".

Во втором туре ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Уругвая. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 01:00 мск.

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