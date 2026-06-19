Квеквескири отметил внимание общественности к вратарю Кабо-Верде Возинье

Бывший полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири поделился мнением о выступлении сборной Кабо-Верде и, в частности, вратаря команды Возиньи в матче со сборной Испании.

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"О Возинье говорит весь мир, и это здорово. Так бывает, что человек в 40 лет проводит матч всей жизни, резко становится медийной личностью.