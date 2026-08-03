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Сёмин назвал будущего лидера сборной России

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уверен, что полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов в ближайшие годы станет ключевым игроком не только своего клуба, но и национальной команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Юрий Сёмин высоко оценил прогресс полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова.

"Кривцов на сегодня лидер в "Краснодаре". Это видно по всему: его уверенность, лёгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер "Краснодара", но и национальной команды", — заявил Сёмин.

Тренер подчеркнул, что давно следит за развитием футболиста и считает его прогресс закономерным.

"Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым. Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное — он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше — это его характеризует", — добавил Сёмин.


Источник: "Чемпионат"

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