Сёмин назвал будущего лидера сборной России

Фото: ФК "Краснодар"

"Кривцов на сегодня лидер в "Краснодаре". Это видно по всему: его уверенность, лёгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер "Краснодара", но и национальной команды", — заявил Сёмин.

"Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым. Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное — он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше — это его характеризует", — добавил Сёмин.