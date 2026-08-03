В "Балтике" ответили на слухи о конфликте с Талалаевым

Генеральный директор калининградской "Балтики" заявил, что между главным тренером Андреем Талалаевым, руководством и спортивным блоком нет никакой конфронтации.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"





По словам Измайлова, эмоциональные заявления Талалаева после поражения от



"Когда существует сильная конфронтация, таких побед на характере не бывает. Мы все одна команда, один клуб", — подчеркнул Измайлов.

Гендиректор также напомнил, что клуб продолжает активно работать на трансферном рынке. "Балтика" уже взяла в аренду вратаря Евгения Латышонка и подписала защитника Лориса Муйоколо.



Следующий матч калининградцы проведут 5 августа в Санкт-Петербурге против "



Источник: Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи о возможном конфликте между главным тренером Андреем Талалаевым и руководством клуба.По словам Измайлова, эмоциональные заявления Талалаева после поражения от ЦСКА не говорят о разногласиях внутри клуба. Руководитель отметил, что вспыльчивость тренера хорошо известна, но именно она нередко помогает команде добиваться результата.Гендиректор также напомнил, что клуб продолжает активно работать на трансферном рынке. "Балтика" уже взяла в аренду вратаря Евгения Латышонка и подписала защитника Лориса Муйоколо.Следующий матч калининградцы проведут 5 августа в Санкт-Петербурге против " Зенита " в первом туре группового этапа Кубка России.Источник: "Матч ТВ"