Форвард "Факела" - о матче с "Краснодаром": мы должны играть на равных с каждым соперником

- Когда мы вышли на поле, подумали, что никак не сможем справиться с "Краснодаром".
Но важно помнить, что мы клуб РПЛ и должны играть на равных с каждым соперником в каждом матче. Именно это мы осознали во втором тайме, - приводит слова Пуси "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона воронежский "Факел" занял второе место в Первой Лиге и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре текущего сезона команда Олега Василенко на домашнем стадионе уступила махачкалинскому "Динамо", а во втором на выезде проиграла "Краснодару" со счетом 2:3. По ходу встречи с "быками" воронежцы уступали со счетом 0:3, но смогли забить два мяча в промежуток с 85-й по 88-ую минуту.