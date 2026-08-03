Литвинов возмутился решением ВАР: если это не пенальти, то что тогда?

"Я вообще не понимаю. Я пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съёмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Я не знаю, какой повтор смотрели люди на VAR. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?" — сказал Литвинов.
Игрок также не согласился с объяснением, что в моменте с курьезным пенальти в ворота "Спартака" в начале встречи мяч якобы уже остановился к моменту нарушения.
"Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но он катился. Движение мяча видно на замедленной съёмке. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там... У вас стоп-кадр есть. Все люди видели", — добавил полузащитник.
Несмотря на спорный эпизод, "Спартак" сумел вырвать победу над "Ахматом" со счетом 2:1 благодаря голу Эсекьеля Барко в компенсированное время.
Источник: "Чемпионат"