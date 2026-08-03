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Попович высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство: у нас молодая команда, но это не играет роли

Полузащитник ЦСКА Матия Попович ответил, помешает ли красно-синим в борьбе за чемпионство то, что у них молодой состав.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Поповича, молодой состав не играет роли, потому что в ЦСКА все игроки квалифицированные.

- Да, у нас молодая команда, но это не играет роли. У нас все игроки очень квалифицированные.

Считаю, в этом сезоне мы должны стремиться к самым высоким местам во всех турнирах. Надеюсь, сезон будет удачным, - цитирует Поповича Sport24.

В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1, во втором туре разделил очки на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", сыграв вничью 1:1.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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