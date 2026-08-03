Попович высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство: у нас молодая команда, но это не играет роли

- Да, у нас молодая команда, но это не играет роли. У нас все игроки очень квалифицированные.
Считаю, в этом сезоне мы должны стремиться к самым высоким местам во всех турнирах. Надеюсь, сезон будет удачным, - цитирует Поповича Sport24.
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1, во втором туре разделил очки на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", сыграв вничью 1:1.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России.