Алаев не хочет ухода Дзюбы из футбола: он — символ РПЛ

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Гендир "Факела" - о Дзюбе: ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста
3
Уткин: если Талалаев говорит, что я лучший, значит в футболе он разбирается
1
Зобнин - о пенальти в ворота "Спартака": сегодня все всё видели, как обычно
23
Фанаты "Спартака" выступили против трансфера Даку: принципы должны быть выше
38
"Зенит" и "Бенфика" поборются за защитника бразильского клуба - источник
3
Главные новости
Матчи
13
Скрыть
Сегодня (2)
Завтра (4)
Вчера (7)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗ
Не начат
Велес
19:30
Ротор
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Оренбург
0 - 3
0
3
Зенит
Завершен
Краснодар
3 - 2
3
2
Факел
Завершен
Ахмат
1 - 2
1
2
Спартак
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3
0
3
Урал
Завершен
Арсенал Тула
1 - 0
1
0
Торпедо
Завершен
Волга Ул
0 - 2
0
2
Челябинск
Завершен
Нижний Новгород
3 - 0
3
0
Шинник
Завершен
Кубок России
Новости
Акрон
16:15
Ростов
Не начат
Родина
18:30
Рубин
Не начат
Динамо Мх
18:30
Крылья Советов
Не начат
Локомотив
20:45
ЦСКА
Не начат
Россия
РПЛ
2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Англия: АПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
Зенит
Спартак
Краснодар
Динамо Махачкала
ЦСКА
Оренбург
Балтика
Рубин
Ростов
Крылья Советов
Ахмат
Локомотив
Динамо
Факел
Родина
Акрон
Алаев не хочет ухода Дзюбы из футбола: он — символ РПЛ
Сегодня, 12:34
Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России Артем
Дзюба
продолжит карьеру.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Артема Дзюбы, который остается свободным агентом после ухода из "Акрона".
"
Дзюба
— это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру", — заявил Алаев.
Источник:
"Матч ТВ"
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Артем Дзюба
Александр Алаев
Опубликовал:
Даниил Наволочный
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
2
-2