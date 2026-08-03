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Алаев не хочет ухода Дзюбы из футбола: он — символ РПЛ

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России Артем Дзюба продолжит карьеру.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Артема Дзюбы, который остается свободным агентом после ухода из "Акрона".

"Дзюба — это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру", — заявил Алаев.

Источник: "Матч ТВ"

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