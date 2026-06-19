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"Балтика" готова продать Бориско в ЦСКА при одном условии - "СЭ"

ЦСКА продолжает работу над трансфером вратаря "Балтики" Максима Бориско.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб ведёт переговоры с калининградцами о переходе 26-летнего голкипера.

По информации источника, "Балтика" готова отпустить своего основного вратаря уже этим летом. При этом калининградский клуб рассчитывает сохранить Бориско в составе на сезон-2026/27 на правах аренды. Именно такой формат сделки сейчас выглядит наиболее вероятным.

Бориско защищает цвета "Балтики" с 2019 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 23 матча, в которых пропустил 11 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 14 встречах.

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