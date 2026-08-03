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Источник: "Зенит" приостановил переговоры с "Крузейро" по Луису Энрике

Переговоры между "Зенитом" и "Крузейро" по Луису Энрике временно прекращены.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет ESPN, петербуржцы через посредников предложили бразильской стороне обсудить трансфер нападающего. При этом "Зенит" хотел включить в сделку защитника Джонатана Жезуса или форварда Кени Арройо, однако "Крузейро" не устроил такой вариант.

Бразильский клуб настаивал исключительно на денежном трансфере без обмена игроками. Из-за разногласий стороны не смогли продвинуться в переговорах, после чего обсуждение перехода было поставлено на паузу.

Контракт Луиса Энрике с "Зенитом" действует до конца 2028 года.

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