Как пишет ESPN, петербуржцы через посредников предложили бразильской стороне обсудить трансфер нападающего. При этом "Зенит" хотел включить в сделку защитника Джонатана Жезуса или форварда Кени Арройо, однако "Крузейро" не устроил такой вариант.
Бразильский клуб настаивал исключительно на денежном трансфере без обмена игроками. Из-за разногласий стороны не смогли продвинуться в переговорах, после чего обсуждение перехода было поставлено на паузу.
Контракт Луиса Энрике с "Зенитом" действует до конца 2028 года.
Источник: "Зенит" приостановил переговоры с "Крузейро" по Луису Энрике
Переговоры между "Зенитом" и "Крузейро" по Луису Энрике временно прекращены.
Фото: ФК "Зенит"