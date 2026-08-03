"Пафос" официально объявил о подписании контракта с камерунским футболистом. Соглашение с вингером рассчитано на два сезона - до лета 2028 года. В пресс-службе кипрского клуба поприветствовали новичка и пожелали ему успешных выступлений в новой команде.
Нгамалё находился без клуба с начала июля после завершения сотрудничества с "Динамо". В прошлом сезоне чемпионата России камерунский футболист провел 21 матч, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста на партнёров.
"Пафос" объявил о переходе экс-футболиста "Динамо"
Экс-полузащитник московского "Динамо" Муми Нгамалё продолжит карьеру на Кипре.
Фото: ФК "Пафос"