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"Краснодар" объявил о возвращении Уткина

Даниил Уткин вновь стал игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
О возвращении воспитанника академии клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале.

26-летний полузащитник присоединился к "быкам" на правах свободного агента. Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Уткин с 2022 года выступал за "Ростов". Первую часть минувшего сезона он отыграл за калининградскую "Балтику", а весной защищал цвета московского "Торпедо". За столичный клуб полузащитник провёл 13 матчей в Первой лиге, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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