О возвращении воспитанника академии клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале.
26-летний полузащитник присоединился к "быкам" на правах свободного агента. Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Уткин с 2022 года выступал за "Ростов". Первую часть минувшего сезона он отыграл за калининградскую "Балтику", а весной защищал цвета московского "Торпедо". За столичный клуб полузащитник провёл 13 матчей в Первой лиге, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
"Краснодар" объявил о возвращении Уткина
Даниил Уткин вновь стал игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"