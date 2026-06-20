Как сообщает журналист Микель Уриарте, защитник "Алавеса" заинтересован в возможности продолжить карьеру в московском клубе.
По данным источника, 24-летний испанец положительно относится к варианту переезда в Россию. Отмечается, что при выборе следующей команды для футболиста имеют значение не только финансовые условия, но и статус потенциального клуба.
В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча и отметился тремя результативными передачами. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет два миллиона евро.
Защитник клуба Ла Лиги хочет перейти в "Спартак" - источник
Будущее Виктора Парады может быть связано со "Спартаком".
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