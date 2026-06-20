По информации источника, московский "Спартак" продолжает переговоры с представителями форварда "Локомотива" Дмитрия Воробьева. Также красно-белые прорабатывают кандидатуры иностранных форвардов.
В минувшем сезоне Дмитрий Воробьев провел за "Локомотив" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с нападающим по продлению контракта - его текущее соглашение с красно-зелеными истекает летом 2027 года.
Источник: Metaratings.
"Спартак" ведет переговоры по трансферу российского нападающего - источник
Стали известны планы московского "Спартака" на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"