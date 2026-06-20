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Пестряков заявил, что готов стать лидером "Акрона" после ухода Дзюбы

Вингер "Акрона" Дмитрий Пестряков заявил, что готов стать лидером команды.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Пестрякова, он ментально готов быть лидером.

— "Акрон" два сезона ассоциировался с Дзюбой. После его ухода ты готов стать лидером команды и заменить его?
— Если серьёзно, то покажет только сезон. Сам ментально готов, - приводит слова Пестрякова "Чемпионат".

Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года - он объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2025/26. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также чемпионата России и национальной команды страны.

В минувшем сезоне Дмитрий Пестряков провел за тольяттинцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Рыночная стоимость 19-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.

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