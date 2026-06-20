Футболист "Акрона" Пестряков рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Фото: ФК "Акрон"

- Восстановление после травмы проходит хорошо. Работаю с реабилитологом. Всё по плану. Поэтому не стоит переживать. Всё хорошо, - приводит слова Пестрякова "Чемпионат"

По словам Пестрякова, восстановление проходит хорошо и работает с реабилитологом.В минувшем сезоне Дмитрий Пестряков провел за тольяттинцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Рыночная стоимость 19-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.По итогам сезона-2025/26 "Акрон" занял 13 место в турнирной таблице чемпионата России и сохранил место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1.