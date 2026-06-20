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Гендир махачкалинского "Динамо": не исключаем, что Кокорин может пополнить команду

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Александра Кокорина.
Фото: Getty Images
По словам Газизова, он допускает возможное подписание Кокорина.

- С Сашей я ещё не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, что мы с ним свяжемся и поговорим.
Всё возможно, но такой переход вряд ли произойдёт. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду, - цитирует Газизова "Советский спорт".

Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента. Ранее он выступал за итальянскую "Фиорентину", московский "Спартак", "Сочи", столичное "Динамо" и петербургский "Зенит".

По итогам прошлого сезона махачкалинское "Динамо" заняло 14 место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Вадима Евсеева осталась в РПЛ, обыграв в стыковых матчах екатеринбургский "Урал" с общим счетом 3:0.

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