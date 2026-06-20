По данным "Евро-Футбол.Ру", красно-белые не готовы платить за вингера "Ахмата" запрашиваемые 10 миллионов евро и ищут альтернативные варианты сделки. Одним из возможных решений может стать включение в возможную сделку 22-летнего Зорина.
Контракт полузащитника молодёжной сборной России со "Спартаком" действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ахмат" оценивает Самородова в 10 миллионов евро.
"Спартак" готов включить своего полузащитника в сделку по Самородову - источник
"Спартак" рассматривает возможность использовать Даниила Зорина в переговорах по трансферу Максима Самородова.
Фото: ФК "Ахмат"