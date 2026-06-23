В "Балтике" рассказали о трансферных планах на лето

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался об усилении команды.

Фото: ФК "Балтика"

"Сколько позиций "Балтика" планирует укрепить в ближайшее трансферное окно? Максимум пять. Сделаем всё, чтобы состав стал сильнее даже после возможных продаж.