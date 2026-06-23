В "Балтике" рассказали о трансферных планах на лето

"Сколько позиций "Балтика" планирует укрепить в ближайшее трансферное окно? Максимум пять. Сделаем всё, чтобы состав стал сильнее даже после возможных продаж.Надо соответствовать высокой планке, которую мы сами задали в минувшем сезоне", - сказал Измайлов "Советскому спорту".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в рамках чемпионата.