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В "Балтике" рассказали о трансферных планах на лето

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался об усилении команды.
Фото: ФК "Балтика"
Генеральный директор "Балтики" заявил, что руководство сделает всё возможное, что состав команды стал сильнее.

"Сколько позиций "Балтика" планирует укрепить в ближайшее трансферное окно? Максимум пять. Сделаем всё, чтобы состав стал сильнее даже после возможных продаж.
Надо соответствовать высокой планке, которую мы сами задали в минувшем сезоне", - сказал Измайлов "Советскому спорту".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в рамках чемпионата.

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