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Червиченко: Даку поможет "Спартаку". Он лучше Угальде и Гарсии

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
Андрей Червиченко заявил, что Мирлинд Даку подходит под стиль игры московского клуба.

"Даку поможет "Спартаку". На мой взгляд, его надо было раньше брать. Я не понимаю, почему москвичи до сих пор не сделали этого. Безусловно, Даку лучше, чем Угальде или Ливай Гарсия.
Мало того, он лучше их двоих вместе взятых. Он впишется в игру "Спартака". Игрока такого типа как раз не хватало красно-белым", - сказал Червиченко Metaratings.

Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб албанский футболист провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с нападающим рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в трансфере игрока.

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