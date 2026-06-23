Червиченко: Даку поможет "Спартаку". Он лучше Угальде и Гарсии

"Даку поможет "Спартаку". На мой взгляд, его надо было раньше брать. Я не понимаю, почему москвичи до сих пор не сделали этого. Безусловно, Даку лучше, чем Угальде или Ливай Гарсия.Мало того, он лучше их двоих вместе взятых. Он впишется в игру "Спартака". Игрока такого типа как раз не хватало красно-белым", - сказал Червиченко Metaratings.
Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб албанский футболист провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с нападающим рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в трансфере игрока.