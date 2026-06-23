Булыкин оценил шансы Дзюбы попасть в клуб из топ-5 РПЛ

Фото: ФК "Акрон"

Дзюба найдёт себе команду. Клубы второй восьмёрки или те, кто вышел в РПЛ, могут спокойно его рассмотреть. Попасть в команду топ-5 уже нереально. Посмотрим, где он окажется, но он может поиграть ещё пару лет", - сказал Булыкин Metaratings

Дмитрий Булыкин заявил, что футболист может попасть в команду из второй восьмерки РПЛ.С сентября 2024 года Артем Дзюба защищал цвета тольяттинского "Акрона". В прошедшем сезоне на счету нападающего 26 матчей, 8 голов и пять результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. В конце мая 2026 года 37-летний футболист объявил об уходе из клуба.