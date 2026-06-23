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"Локомотив" объявил о подписании полузащитника

Состав московского "Локомотива" пополнил полузащитник Александр Коваленко.
Фото: ФК "Оренбург"
О переходе футболиста из "Сочи" железнодорожники сообщили официально.

Ранее в СМИ появлялась информация, что хавбек переберётся в столичный клуб на правах аренды. Также сообщалось о наличии у "Локомотива" права последующего выкупа игрока примерно за 400 миллионов рублей.

Минувший сезон Коваленко провёл в составе "Сочи", где принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Результативными действиями полузащитник не отметился.

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