Глушенков - об игре Соболева: ему нужна была свобода и уверенность

- Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться.
Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило, - цитирует Глушенкова "СЭ".
В минувшем сезоне Александр Соболев вышел на поле в 38 матчах в составе петербургского "Зенита" и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
По итогам сезона-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России, обогнав "Краснодар" в турнирной таблице на два очка. Сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в Нижнем Новгороде, 18 июля.