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Глушенков - об игре Соболева: ему нужна была свобода и уверенность

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался об игре форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, Соболеву нужна была свобода и уверенность.

- Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться.

Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило, - цитирует Глушенкова "СЭ".

В минувшем сезоне Александр Соболев вышел на поле в 38 матчах в составе петербургского "Зенита" и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

По итогам сезона-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России, обогнав "Краснодар" в турнирной таблице на два очка. Сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в Нижнем Новгороде, 18 июля.

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