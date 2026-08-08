Скончался отец Лионеля Месси - Infobae

Умер Хохе Месси.

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Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионеля Месси, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщило аргентинское издание Infobae.



По информации источника, смерть наступила 7 августа около 22:00 по местному времени в одной из больниц города Росарио. На протяжении долгого времени Хорхе боролся с серьезным заболеванием.