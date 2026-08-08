Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
БалтикаПерерыв
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Скончался отец Лионеля Месси - Infobae

Умер Хохе Месси.
Фото: Getty Images
Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионеля Месси, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщило аргентинское издание Infobae.

По информации источника, смерть наступила 7 августа около 22:00 по местному времени в одной из больниц города Росарио. На протяжении долгого времени Хорхе боролся с серьезным заболеванием.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится