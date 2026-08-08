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"Текстильщик" до пяти матчей продлил серию без побед под руководством Пятибратова

"Текстильщик" сыграл вничью с "Енисеем" в 5-м туре Первой лиги (0:0).
Фото: ФК "Текстильщик"
Команда из Иваново не может одержать победу в пятом подряд матче чемпионата под руководством нового главного тренера Дмитрия Пятибратова. На старте нового сезона. "Текстильщик" трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Первая лига

5 тур

"Енисей": Антипин (Сорокин, 24), Гюрджан, Цесь, Масловский, Шершов, Чуканов (Ломакин, 82), Канаплин (Кокоев, 82), Мазурин, Иванов, Огиенко (Тлехугов, 59), Окладников.

"Текстильщик": Фадеев, Гапечкин, Крутовских, Иванников, Никитенков, Гузиев, Першин (Иванов, 58), Симонов (Криушичев, 74), Ищенко (Гуляев, 77), Корнеев (Никитин, 46), Филёв (Помалюк, 58).

Предупреждения: Першин, 15, Окладников, 16, Огиенко, 29, Канаплин, 62, Помалюк, 80, Шершов, 90+2.

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