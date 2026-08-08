Вратарь "Зенита" рассказал, на каком языке общается с защитниками

"У нас язык максимально смешанный: есть слова из русского, испанского, португальского…
Стараемся подстраиваться, чтобы всем было удобно, чтобы все понимали друг друга. Выучить пару слов, думаю, несложно (улыбается)", - цитирует Москвичева официальный сайт "Зенита".
21-летний вратарь Богдан Москвичев принадлежит петербургскому "Зениту" с лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом действует до июня 2029-го.
В текущем сезоне голкипер впервые сыграл в матче против калининградской "Балтики" в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила в минувшую среду, 5 августа, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась "сухой" победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.