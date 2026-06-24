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Глушенков ответил, состоялся ли он финансово: не в деньгах счастье

Футболист "Зенита" Максим Глушенков ответил, состоялся ли он финансово.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, он надеется, что как футболист финансово пока что не состоялся.

- Надеюсь, что еще нет. Но не в деньгах счастье. Понятно, что без них не проживешь, и стремиться к лучшему надо, - приводит слова Глушенкова "СЭ".

Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 17 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона петербуржцы стали чемпионами России в седьмой раз за последние восемь лет.

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