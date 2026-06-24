Агент Макарова прокомментировал возможный переход игрока в "Крылья"

- Денис прошел медосмотр. Переговоры в завершающей стадии, - приводит слова Бабыря "Матч ТВ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Денис Макаров сегодня пройдет медосмотр для перехода в "Крылья Советов" и отправится в Самару для заключения контракта. Соглашение будет рассчитано на один год без опции продления.
Напомним, что в первой части сезона Макаров выступал за московское "Динамо", однако в зимнее трансферное окно на правах свободного агента ушел в "Кайсериспор". За турецкий клуб вингер не отметился результативными действиями в 13 встречах.