В "Крыльях Советов" оценили работу Булатова на посту главного тренера

"Я доволен работой Булатова. Игра "Крыльев" под его руководством, вовлечённость тренера в работу, идеи, отношение и нынешняя атмосфера внутри команды меня устраивают.
А главное — спортивный результат. Задачи, которые были перед ним поставлены в завершающей части прошлого сезона, полностью выполнены", — отметил Джабраилов в беседе с "Матч ТВ".
Сергей Булатов сменил в "Крыльях Советов" Магомеда Адиева вначале в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а затем получил утверждение в должности без приставки "и.о.". Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
"Крылья" заняли 11-е место в Российской Премьер-Лиге-2025/26.