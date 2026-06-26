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В "Крыльях Советов" оценили работу Булатова на посту главного тренера

Генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов рассказал, как в клубе оценивают работу Сергея Булатова на посту главного тренера команды в заключительной части сезона 2025/2026.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По словам Джабраилова, поставленные задачи Булатов выполнил.

"Я доволен работой Булатова. Игра "Крыльев" под его руководством, вовлечённость тренера в работу, идеи, отношение и нынешняя атмосфера внутри команды меня устраивают.

А главное — спортивный результат. Задачи, которые были перед ним поставлены в завершающей части прошлого сезона, полностью выполнены", — отметил Джабраилов в беседе с "Матч ТВ".

Сергей Булатов сменил в "Крыльях Советов" Магомеда Адиева вначале в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а затем получил утверждение в должности без приставки "и.о.". Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

"Крылья" заняли 11-е место в Российской Премьер-Лиге-2025/26.

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