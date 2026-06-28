В "Ботафого" объяснили отказ от участия в Братском кубке в Москве

- К сожалению, это действительно так — мы не сможем приехать. Главная причина — проблемы с календарем.
Мы не ожидали, что наша федерация назначит на этот период те матчи, которые в итоге были включены в расписание, - приводит слова Коэльо Sport24.
Вчера, 27 июня, было официально объявлено, что бразильский "Ботафого" отказался от участия в Братском кубке в Москве - планировалось, что турнир пройдет с 4 по 18 июля. Помимо бразильского клуба в нем должны были принять участие московское "Динамо" и ЦСКА.
По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 встречах. "Армейцы" заняли пятое место с 51 набранным баллом в своем активе.