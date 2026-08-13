Бартез присоединился к тренерскому штабу Зидана в сборной Франции

Именитый в прошлом голкипер Фабьен Бартез будет работать с национальной командой.

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Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб сборной Франции, став новым тренером вратарей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).



РНапомним, ранее национальную команду возглавил Зинедин Зидан, сменивший на посту главного тренера Дидье Дешама.



Первую официальную игру под руководством Зидана французы проведут 25 сентября в гостях против Турции в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций.