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Бартез присоединился к тренерскому штабу Зидана в сборной Франции

Именитый в прошлом голкипер Фабьен Бартез будет работать с национальной командой.
Фото: Getty Images
Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб сборной Франции, став новым тренером вратарей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).

РНапомним, ранее национальную команду возглавил Зинедин Зидан, сменивший на посту главного тренера Дидье Дешама.

Первую официальную игру под руководством Зидана французы проведут 25 сентября в гостях против Турции в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций.

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